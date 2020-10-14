Киев, , 20:11 — REGNUM Официальных переговоров на уровне Верховной рады о переформатировании правящей коалиции в настоящий момент нет, заявил на брифинге 14 октября спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

По оценке Разумкова, по состоянию на сегодня все «более-менее в порядке» с действующей коалицией.

«Достаточное количество депутатов (в монокоалиции), оно значительно превышает показатель в 226 народных депутатов. Каких-то официальных переговоров на уровне Верховной рады о создании других форматов я пока об этом не слышал, ко мне председатели депутатских фракций и групп не обращались», — сказал спикер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что монобольшинство партии «Слуга народа» в Верховной раде продолжает существовать, несмотря на различные слухи. Вместе с тем многие эксперты обращают внимание, что фракция «Слуга народа» исключительно своими силами давно не может принять ни одного решения и положительные голосования возможны лишь при помощи других фракций или депутатских групп.

Монокоалиция в составе фракции «Слуга народа» была сформирована в Раде в начале работы парламента этого созыва, в августе 2019 года.