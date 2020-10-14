Москва, , 20:06 — REGNUM Британские и норвежские ВВС поднимали в воздух свои истребители из-за полета двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, сообщает 14 октября пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями МиГ-31.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии», — указано в сообщении военного ведомства России.

Полёт российских ракетоносцев Ту-160 продолжался 12 часов в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические ракетоносцы Ту-160, способные нести до 45 тонн боевой нагрузки, вместе с Ту-95МС являются основой воздушного компонента российских ядерных сил.

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