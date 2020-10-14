Москва, , 20:02 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал фигурантов «санкционных списков» по делу блогера Алексея Навального «достойнейшими людьми и патриотами», передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

«Относительно фигурантов возможных «черных списков» ЕС по делу Навального: это всё достойнейшие люди и патриоты своей страны, которые не имели и не могут иметь никакого отношения к инциденту с блогером», — заявил Слуцкий.

Он напомнил, что уже говорилось о зеркальных и симметричных ответных мерах.

«В случае введения подобных персональных рестрикций, Россия ответит, вне сомнения, адекватно», — заверил парламентарий.

В целом, по его мнению, ситуация вокруг якобы отравления Навального и очередная санкционная истерия в адрес России разводят Москву и Брюссель по разные стороны от здравого смысла.

«Такое впечатление, что мы говорим с Евросоюзом с разных планет, на разных языках и о разных материях», — говорит депутат.

Он разделяет здоровый пессимизм главы МИД России Сергея Лаврова на предмет развития сотрудничества с институтами ЕС.

«Конструктив утрачен, хотя мы всегда выступали за равноправное сотрудничество при соблюдении взаимных обязательств», — напомнил Слуцкий.

Между тем Алексей Навальный мог пережить «двойное отравление» ядом «Новичок», который был добавлен в виде порошка в его чай перед вылетом в Томске, а также был найден на бутылке с водой, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя немецких спецслужб.

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