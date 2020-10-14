Нарьян-Мар, 14 октября 2020, 20:00 — REGNUM В администрации Ненецкого автономного округа не поддержали законопроект о возврате прямых выборов губернатора.
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из авторов законопроекта Михаил Райн, в письме и.о. губернатора округа Андрея Блощинского говорится, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов, а ситуация с пополненем окружной казны является напряженной.
«Учитывая изложенное, введение новых расходных обязательств в настоящее время недопустимо и принятие представленного проекта в связи с этим не поддерживаю», — говорится в письме.
Напомним, согласно действующему законодательству, губернатора НАО выбирают депутаты окружного собрания.