Москва, , 19:57 — REGNUM Война в Нагорном Карабахе стала темой телефонных переговоров между российским и турецким президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили 14 октября в пресс-службе Кремля.

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В ходе разговора, инициированного Эрдоганом, стороны назвали договорённость о перемирии в Нагорном Карабахе обязательной к соблюдению. Переговорщики подчеркнули важность урегулирования конфликта «на основе наработок Минской группы ОБСЕ».

«Президент России выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона», — говорится в сообщении.

Москва настаивает на том, чтобы все стороны работали на скорейший переход к миру в Карабахе. Путин выразил надежду на положительный вклад Турции в деэскалацию конфликта в Нагорном Карабахе.

Также обсуждалась проблема гражданской войны в Ливии и аспекты двустороннего сотрудничества России и Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция является членом Минской группы ОБСЕ, при этом она позиционирует себя как союзник Азербайджана. Ереван и Степанакерт указывают на то, что Анкара помогает Баку в войне, в частности — участвуя в поставке боевиков.

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