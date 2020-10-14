Приштина, , 19:48 — REGNUM Президент сепаратистского Косово Хашим Тачи считает, что наступила пора для того, чтобы Евросоюз на переговорах Белграда и Приштины поднял вопрос взаимного признания. Об этом он заявил 14 октября, после встречи с спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

По словам Тачи, первый пункт будущего «соглашения о нормализации отношений» должен содержать формулировку о взаимном признании Белграда и Приштины.

«Я верю, что наступила пора для того, чтобы ЕС внес в повестку переговоров вопрос взаимного признания, так как это должно стать первым пунктом соглашения. Я хотел бы верить, что взаимное признание, с учетом определенных стандартов, сможет обеспечить стабильность в регионе и добрососедство между нашими двумя странами, которые будут гарантами европейского будущего Косово и Сербии», — процитировал слова Тачи телеканал РТС.

Тачи также отметил, что разговор с европейским дипломатом был «корректным и конструктивным, открытым в смысле поисков возможностей для достижения окончательного соглашения между Белградом и Приштиной», которое подразумевало бы «взаимное признание и возможность вступления Косово в ООН».

Лайчак на своей странице в «Твиттере» положительно оценил итоги встречи с Тачи.

Ранее сербская сторона заявила о том, что продвижения в переговорах с Приштиной не будет, пока не решится вопрос формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Обязательство сформировать из тех территориальных единиц Косово и Метохии, где сербы составляют большинство, ассоциацию под таким названием Приштина на себя взяла еще в 2013 году, подписанием Брюссельского соглашения.