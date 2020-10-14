Киев, , 19:36 — REGNUM Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обещает, что в ходе всеукраинского опроса 25 октября гражданам Украины зададут «нормальные вопросы».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов страны 14 октября.

Арахамия дал понять, что он знает все пять вопросов, но отказался их обнародовать, чтобы «не воровать хлеб у президента».

«Он (Зеленский) будет сам ньюсмейкером в этом вопросе… и он будет точно каждый день, как и обещал, сообщать о каждом вопросе. Я могу точно заверить, там нет никакой измены: ничего о Донбассе, об особом статусе, о языке никаких вопросов… Это нормальные вопросы, о которых говорят в обществе», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который должен пройти в стране 25 октября, в день местных выборов. Первый вопрос состоит в том, нужно ли на Украине ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

Позже офис президента в отдельном комментарии уточнил, что граждане должны дать ответ на вопрос о пожизненном заключении за коррупционные преступления, чтобы коррупционеры поняли, что шансов у них уже никогда не будет, а риски возрастают многократно.