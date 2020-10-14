Москва, , 19:27 — REGNUM Законопроект о Госсовете наделяет этот орган правом законодательной инициативы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Заседание Госсовета Kremlin.ru

«В случае принятия Государственным советом решения о необходимости принятия федерального конституционного закона, федерального закона или внесения в них изменений, внесения поправок в проект федерального конституционного закона или федерального закона проект соответствующего акта вносится в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации», — следует из текста документа.

Кроме того, согласно документу, внесенному президентом РФ Владимиром Путиным, Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство РФ, соответствующий субъект РФ или муниципальное образование. Госсовет также может в своем решении указать на необходимость внесения изменений в законодательство.

Сейчас правом законодательной инициативы обладают президент РФ, правительство РФ, Верховный суд, депутаты Госдумы, члены Совфеда.

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