Киев, , 19:27 — REGNUM «Когда ты не посадил ни одного коррупционера, какая разница — на сколько ты его не посадишь», — заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов сегодня, 14 октября, комментируя всеукраинский опрос от президента Зеленского.

«На вечно не посадишь. Или не вечно. Может вы начнёте, господин президент, с окружения? Коррупция в медицине, например», — задается вопросом эксперт.

Раимов отмечает, что Зеленский и его окружение перед выборами начали исполнять «старые песни о главном».

«Нет результатов — борись с коррупцией. То есть — сам с собой. Не проиграешь», — иронизирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 13 октября президент Украины Владимир Зеленский неожиданно заявил, что 25 октября, вместе с местными выборами, в стране состоится всенародный опрос, в ходе которого гражданам предложат ответить на пять важных вопросов.

Сегодня Зеленский объявил первый из вопросов, которые он намерен вынести на опрос — нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?