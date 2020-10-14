Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Подкрепление Азербайджану оказывает Турция в войне в Нагорном Карабахе, сообщил 14 октября журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Помпео «Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану. Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, факты «подкрепления» со стороны Турции отрицаются Баку и Анкарой. Между тем эксперты в один голос утверждают о мощном влиянии Турции на активность Азербайджана в военных действиях в Нагорном Карабахе.

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