Москва, , 19:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на развитие положений новой Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

О новой Конституции Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В этой связи предлагается внести изменения в более 110 законодательных актов РФ, в том числе в шесть кодексов, сообщил глава комитета Госдумы по госстротельству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Инициативы направленны на развитие конституционных положений, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории нашей страны, при сохранении правовых позиций, направленных на уважение основных принципов международного права», — отметил Крашенинников.

Законопроектами предлагается закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права — в кодексах Российской Федерации и законах. А именно, в соответствующих статьях законодательных актов РФ указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не допускается, уточнил парламентарий.

«Принятие законопроектов приведет в соответствие с Конституцией РФ положения Гражданского, Семейного, процессуальных кодексов и многих других законодательных актов Российской Федерации в целях обеспечения верховенства Конституции России на территории нашей страны», — сообщил Крашенинников.