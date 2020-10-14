Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) обсуждалось с президентом США Дональдом Трампом несколько часов назад, заявил 14 октября американский госсекретарь Майк Помпео в распространённом заявлении.

Помпео «Я обсуждал нынешним утром этот вопрос с президентом. Он тоже концентрирует на этом внимание».

Подводя итоги этого разговора, глава Госдепа заявил, что Вашингтон хотел бы «завершить подготовку соглашения, опираясь на понимания, достигнутые в последние пару недель относительно того, как выглядит спектр вариантов продления нового» договора.

Он также упомянул сотрудника своего ведомства Маршалла Биллингсли, являющегося спецпредставителем американского президента по контролю над вооружениями и накануне, 13 октября, заявившего, на каких условиях США продлили бы СНВ-3.

Помпео заявил, что рассчитывает на согласие Москвы на вариант, предлагаемый Вашингтоном по договору. Также глава Госдепа добавил, что в будущем США хотели бы видеть и Китай участником договора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Биллингсли заявил, что США согласятся продлить СНВ-3, если Россия гарантирует временное замораживание своих ядерных арсеналов. В МИД РФ назвали это предложение негодным.

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