15 октября 2020 | Время чтения 7 мин

Долгосрочный процесс эрозии НАТО запущен, ибо нет вечных альянсов. Конфликт Турции и Запада не имеет конструктивного решения. Для России это широкая сфера довольно тонкой политики игры на противоречиях, но поделать с этим в США уже ничего не могут.

Александр Халдей, , 15:10 — REGNUM Турция в международной политике имеет устойчивую репутацию шантажиста. И действительно, с какой стороны ни взглянуть на политику Турции в отношении союзников, партнёров или противников, везде виден шантаж как основа стратегии. Осознавая свою значимость для тех, с кем строит отношения, Турция всегда применяет шантаж для максимизации выгод и достижения целей.

Турция

Дело даже дошло до того, что консервативное крыло американского истеблишмента через свои СМИ ставит вопрос о целесообразности сохранения союзнических отношений между США и Турцией, полагая, что она стала пятой колонной в НАТО, и делая вывод, что вечными бывают только алмазы, а альянсы далеко не вечны.

Американцы чётко идентифицируют критерии целесообразности союзничества с их точки зрения: нет смысла вступать в союз со страной, «которая не продвигает безопасность США». То есть не является для США ресурсом продвижения гегемонии. Турция в последние пять лет делает всё возможное, чтобы ограничить интересы США, сужая их безопасность и гегемонию. Вопрос: а насколько нужен США такой союзник?

С точки зрения США Турция — важный оплот безопасности НАТО на юго-востоке Европы. Как член НАТО она ограничивала передвижение флота СССР в Чёрном и Средиземном морях. Авиабазы в Инжирлике и Измире США до сих пор используют для расширения зоны своих операций. Однако с распадом СССР Турция превратилась в стража американской империи без определённых обязательств перед гегемоном, неуправляемого и конфликтного.

Кооптирование Турции в НАТО заставило Запад закрыть глаза на многие её несоответствия американским требованиям. Влияние военных на политическую систему Турции было опасным для США, так как лишало их рычагов воздействия на политическую систему союзника — военные были особой закрытой кастой и даже несмотря на тотальную промывку мозгов во время обучения в американских академиях оставались приверженцами идей Ататюрка.

Американцы предприняли несколько серьёзных попыток трансформации системы Турции по дипломатическим каналам. Переговоры были трудными, приходилось применять кнут и пряник. Степень авторитарности режима стала ниже, превратившись в образец «исламской демократии».

Однако застарелый конфликт Турции с Грецией постоянно создавал в НАТО проблему. Когда в 1974 году Турция захватила часть Кипра, Конгресс США даже вводил запрет на продажу оружия своему строптивому вассалу. Головной болью сюзерена в Турции всегда было сочетание влияния военных и слабой экономики.

Турция рвалась в ЕС всеми силами, и когда Эрдоган пришёл к власти, его партия была умеренно религиозной, либеральной и прозападной. Но со временем она разложилась, в ней возросла коррупция и окрепли религиозные и авторитарные тенденции. Особенно этот процесс изоляции Турции от Запада окреп в 2016 году после покушения на Эрдогана, которое в США объясняют инсценировкой ради расправы с оппозицией.

В результате дрейфа Турции к неоосманизму все наработки Запада в области построения там управляемой политической системы под названием «турецкая демократия» оказались потерянными. США стали давить на Турцию по линии НКО — Госдеп заговорил о пропажах людей, арестах и пытках, а Freedom House оценила Турцию как «несвободную страну».

Конфликт США и Турции серьёзно расширился в связи с американской попыткой превратить курдов в ключевую опорную силу в Сирии. Это ставит Турцию перед угрозой территориального распада — планы США по созданию Курдистана за счёт территорий Сирии, Ирака и Турции превращают Анкару в противника Вашингтона, несмотря на всю экономическую, военную и политическую зависимость.

Конфликт США и Турции из-за курдов является принципиальным для обеих стран и может быть решён только в случае отказа одной из сторон от своих намерений, то есть признания поражения, что едва ли возможно в данном случае. Турция не верит в свою безопасность от союза с США, и США уже не верят в свою безопасность от союза с Турцией.

Разумеется, масла в огонь подливает конфликт Турции со странами НАТО и Израилем в Восточном Средиземноморье. Военная угроза Кипру и Греции, конфликт с Францией, создание антитурецкого блока внутри НАТО — всё это угроза способности США удерживать военные союзы под своим контролем. Турция шантажирует НАТО своей необходимостью для него, но готовность признать интересы Турции и уступить им для Запада неприемлема. Запад сам стремится шантажировать Турцию давлением на её слабые места и тем самым держать её в повиновении.

Проблемой для США, исходящей от Турции, является её военная авантюрность. Когда Турция сбила военный самолёт России за то, что тот залетел в турецкое пространство, США и НАТО встали перед угрозой военного столкновения с ядерной Россией. Турция последовательно втягивает Запад в свои конфликты, и Западу это не нравится. Мало того, что сама Россия, усиливаясь, превращается в угрозу американскому господству, так ещё и Турция выходит из подчинения.

Скандалом стала покупка Турцией российских систем ПВО С-400. В ответ в США закрыли программу поставок в Турцию самолётов F-35, а Турция в ответ усилила активность в Ливии и Сирии, где перехватила контроль над частью оппозиции, на которую претендуют США, а также провела газопровод «Турецкий поток» и строит АЭС с помощью России. Теперь Турция манипулирует двумя газопроводами — из Азербайджана и России, и Западу нечем давить на Турцию по линии энергетики.

Венцом перечня турецких прегрешений перед Западом стало инициирование Анкарой военных действий между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха. США не имеют гарантий победы Турции в этом конфликте, чтобы въехать в Закавказье на турецких плечах (именно так в Вашингтоне понимают смысл союзнических отношений). Поражение же Турции в этом конфликте ведёт к расширению влияния России на Кавказе и, соответственно, опять рушит все глобальные наработки США последних двух десятилетий.

В результате США видят в Турции уже не сильное, а слабое звено. Её считают потенциальным предателем и коллаборационистом, способным ударить в спину в момент опасности. В США спрашивают: а способна ли Турция объявить войну России, чтобы, скажем, помочь НАТО в Прибалтике? Видимо, там уверены, что, скорее всего, нет, а значит, южный тыл у НАТО оголён, считают в Пентагоне.

Эрдоган не только перехватил у США контроль над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и арабскими противниками проамериканских курдов, но и угрожает войной союзникам по НАТО и партнёрам по ЕС. Он вопреки требованиям США проводит встречи с антиизраильским ХАМАС, нарушает эмбарго ООН на поставки оружия, сталкиваясь с флотами Греции и Франции, провоцирует пожар в Ливии в ущерб интересам стратегических союзников США.

Более того, действия Эрдогана влекут к ситуативному союзничеству России, Франции, Египта и ОАЭ, что требует от США активного вмешательства в конфликт вассалов ради предотвращения войны в Средиземном море по случайной глупости.

С точки зрения США Турция всё больше превращается из союзника в агрессора. Риторика Эрдогана напрягает США: он говорит о том, что мировой порядок искажён, и земным шаром управляет горстка жадных людей, требующих от Турции оставаться в тюрьме своих береговых границ. Это с точки зрения США недопустимый для союзника ревизионизм.

В США констатируют разочарованность от Эрдогана и его курса на новую Османскую империю. Турция уже не воспринимается как прежний союзник, а на Западе уже никто не знает, как далеко может зайти Турция в своих войнах с Россией и ЕС с риском втягивания США в эту войну без их согласия и не по их сценариям. На Западе считают Эрдогана утратившим запас доверия и желают его ухода, фиксируя его антагонизм, исламизм и национализм.

Однако там понимают, что из-за этого у Эрдогана сильна внутренняя поддержка, и шансов на новый переворот нет. Он ещё относительно молод для политика — 66 лет, и потому считается долгосрочным фактором. При этом Турция претендует на зоны интересов Греции, Кипра, Египта и Израиля.

Если США позволят себе оставаться в стороне, их глобальная миссия закончится. Но если их втянут в войну вассалы, их миссия тоже закончится, только немного иначе. А это значит, что США будут мириться с Турцией, не давая ей выйти из НАТО, но и заставить её изменить стратегию они уже не в силах.

США принимают статус Турции как ненадёжного союзника и будут работать с ним по мере возможности. Только вот оставит ли им Эрдоган такую возможность — вот главный вопрос.

Долгосрочный процесс эрозии НАТО запущен, ибо нет вечных альянсов. Конфликт Турции и Запада не имеет конструктивного решения. Для России это широкая сфера довольно тонкой политики игры на противоречиях, но поделать с этим в США уже ничего не могут.