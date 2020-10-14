Москва, , 21:31 — REGNUM Заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что было бы правильным решением направить российских военных наблюдателей в Нагорный Карабах, вызвало бурную реакцию со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили комментарии 14 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Наших ребят никогда больше нельзя посылать никуда. Россия имеет очень печальный опыт миротворческих миссий на просторах бывшего Союза. В Южной Осетии в 2008 году погибли 72 наших миротворца. Желающие могут посмотреть список. В основном, это молодые парни. Данную трагедию для их родных и близких нельзя оправдать ничем. Стороны тогда развели, но цену за это заплатили слишком дорогую. Пусть сегодня в Карабах едут другие», — поделился мнением Александр.

Часть граждан оказалась недовольна мнением главы российского МИД. По их видению, российские наблюдатели смогут лишь на время погасить конфликт в Карабахе, но, по истечению времени, он вновь разгорится.

«Нет вопросов. Собирайте военнообязанных из МИДа. Лавров хочет, наверное, повторить грузинский сценарий. Ведь ясно же, что эта мера только будет способствовать заморозке войны, с последующим её возобновлением. Пусть они сами разберутся. Это то самый случай, когда не стоит туда влезать», считает пользователь «Тов.Дынин».

Другие предложили пойти иным путём. Пользователи считают, что необходимо провести референдум на территории нагорного Карабаха. Волеизъявление народа, проживающего в данном регионе, должно поставить точку в кровавом конфликте, думаю комментаторы.

«Необходимо при участии ООН провести в Нагорном Карабахе референдум по его статусу. В сёлах и деревнях включительно. Если в какой-то деревне больше коренных азербайджанцев, то отдать эти территории Азербайджану. Если коренных больше армянской национальности, тогда присоединить к Армении. Или признать весь Карабах самостоятельным государством, как когда-то выделили земли для Израиля. Или на примере некоторых африканских государств», — написала Валькирия В.

Нашлись и те, кто призвал Турцию принять участие в миротворческой миссии на территории Карабаха. Тем самым, считают люди, удастся установить паритет в интересах Армении и Азербайджана, что позволит сделать ситуацию в регионе более стабильной.

«Наблюдателями должны стать Турция и Россия. Тут другого варианта не будет и не должно быть. Если Россия всегда была за Армению, то Турция всегда была за Азербайджан. Поэтому так будет честно. Всё так и будет», — пишет Эдди Н.

Напомним, 14 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает правильным править в Нагорный Карабах российских военных наблюдателей. Дипломат добавил, что последнее слова пока остаётся за Арменией и Азербайджаном.