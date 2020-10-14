Степанакерт, , 18:14 — REGNUM В Карабахе продолжаются боевые действия почти на всей линии соприкосновения враждующих сторон, сообщил 14 октября советник президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян.

Нагорный Карабах mil.am

Об этом он заявил на брифинге, который транслировался в Facebook.

«Бои продолжаются почти по всей протяженности линии соприкосновения. Есть относительно более стабильные участки, есть участки, где происходят более упорные бои. Все попытки противника прорвать нашу оборону сорваны, враг понес большие потери в живой силе и технике», — сказал Бабаян.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. 10 октября Армения и Азербайджан заключили в Москве соглашение о 72-часовом перемирии для обмена пленными и телами погибших. С первых часов перемирия обе стороны обвиняли друг друга в нарушениях и обстрелах.

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