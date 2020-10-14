Москва, , 21:31 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов покинуть пост главы государства в случае определённых условий вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили своё мнение 14 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Ну и молодец! Не исполнил предвыборные обещания — в отставку; солгал своим гражданам — в отставку, как в цивилизованных странах. Президент — лгун — это уже ненормально», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Молитесь».

Многие оказались уверены в том, что Зеленский попросту боится преследования со стороны своих же ведомств. Имеется в виду, что в политической борьбе у действующего президента не осталось поддержки ни в МВД, ни в армии, ни в СБУ.

«Да он просто понимает, что ни украинская полиция, ни украинская армия, ни СБУ не с ним. И в случае его слива, никто за него не вступится. Если за спиной Порошенко были СБУ и армия, и он ещё мог прободаться с теми силами, которые против него выступали (Аваков и МВД), то за Зеленским просто напросто никого нет. Вот он и хочет уйти, прежде, чем наверху примут решение окончательно его слить», — считает Александр.

Другие напомнили, что Зеленский уже обещал покинуть пост президента в случае, если он хотя бы раз нарушит украинское законодательство. Граждане уверены, что глава Украины нарушил закон уже не раз, но покидать кабинет президента он почему-то не спешит.

«Он уже обещал, что покинет пост президента, если нарушит закон. Правда, не уточнил какой. Не знаю, остался ли хоть один закон, который он не успел пока нарушить, а так-то да, слово у него крепкое, ловите лапшу дальше», — пишет пользователь Natalia.

Некоторые комментаторы указали на то, что Зеленский заявил о своём уходе в случае, если он не сможет закончить войну в Донбассе. Граждане выразили свою уверенность в том, что теми методами, которыми руководствуется президент Украины, достигнуть мира в данном регионе не получится никогда.

«Ну, тогда он уже может начинать вещички собирать: на «Минские договоренности» он уже наплевал, а альтернатив мирного разрешения конфликта просто не существует», — написал bob eek.

Нашлись и те, кто упрекнул Зеленского в том, что тот считает, что в Донбассе Украина якобы воюет с Россией. По мнению граждан, на место Зеленского должен прийти тот, кто хотя бы назовёт вещи своими настоящими именами.

«Упомянул, что война идёт между странами. Да когда же придёт человек разумный, который скажет правду о том, что война идёт с собственным украинским народом?», — задаётся вопросом Андрей.

Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил о том, что покинет пост главы государства при определённых условиях.