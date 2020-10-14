Париж, , 18:00 — REGNUM В результате дебатов по законопроекту о переходном периоде на время выхода из тяжелой санитарной ситуации сенат Франции проголосовал за введение поправки, позволяющей барам, ресторанам и ночным клубам работать без ограничений на фоне распространения SARS-CoV-2.

Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер (фрагмент). 1882

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Как сообщает Le Figaro в среду, 14 октября, дебаты в верхней палате парламента Франции, сенате, продолжавшиеся вплоть до позднего вечера 13 октября, завершились принятием поправки к законопроекту о переходном периоде на время выхода из тяжелой санитарной ситуации, разрешающей барам и ресторанам не соблюдать новые ограничительные меры.

Отныне положения текста документа о чрезвычайных полномочиях правительства по закрытию общественных мест и запрету протестных акций отменены.

Напомним, 5 октября в рамках режима «повышенной готовности» из-за распространения SARS-CoV-2 в Париже закрылись все бары и бассейны, в то время как рестораны продолжают работать в ограниченном режиме.

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