Москва, , 17:43 — REGNUM Пакет законопроектов, позволяющий чиновникам, министрам и парламентариям получать доход от сдачи в аренду жилья в статусе самозанятого, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Предлагается предусмотреть возможность получения членами Совета Федерации и депутатами Государственной думы доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений в целях применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД) в отношении доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений.

Аналогичные нормы предлагается предусмотреть для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов РФ.