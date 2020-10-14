Нью-Йорк, США, , 17:40 — REGNUM Шесть высокопоставленных российских чиновников включены в чёрный список Евросоюза «по делу Навального», пишет 14 октября The New York Times.

Речь идёт о госслужащих из Министерства обороны РФ, внутренней разведки и Кремля, якобы причастных к отравлению российского блогера Алексея Навального.

Газета поясняет, что те, кого хочет наказать ЕС, «знали об отравлении или участвовали в планировании» этих действий в отношении Навального. Информация получена 14 октября от троих высокопоставленных европейских чиновников на условиях анонимности. Упоминаются глава ФСБ Александр Бортников, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник Управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин.

Также в списке два заместителя министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Ожидается, что Брюссель также наложит санкции на Российский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий, поскольку, по данным западных спецслужб, на этом предприятии было разработано и произведено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое якобы использовалось для «отравления» Навального.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что санкционный список ЕС по «делу Навального» уже согласован, стало известно сегодня, 14 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Послы Евросоюза согласовали санкционный «список Навального»