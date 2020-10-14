Париж, , 17:43 — REGNUM Глава французской крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон решил провести опрос среди членов своей партии об их отношении к его кандидатуре на президентских выборах во Франции в 2022 году. Об в среду, 14 октября, сообщает Le Figaro.

Представители секретариата «Непокоренной Франции» отправили всем членам опрос о том, хотят ли они видеть Меланшона своим кандидатом на президентских выборах через полтора года. В случае положительного ответа, лидер партии официально объявит о выдвижении своей кандидатуры уже на следующей неделе.

Напомним, 13 октября глава французской националистической партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян отказался от союза с лидером партии того же толка «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы-2022 во Франции: Дюпон-Эньян отказался «заключить союз» с Ле Пен