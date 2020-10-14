Москва, , 17:33 — REGNUM Законопроект о землях под охотхозяйства внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Николаем Николаевым и Евгением Москвичевым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

Действующие законодательные запреты на ведение охотхозяйственной деятельности на сельхозземлях и лесных участках зеленых зон носят явно избыточный и необоснованный характер, уверены авторы.

Они предлагают прописать, что земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные на расстоянии не более тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, за исключением осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и размещения линейных объектов.

Также предлагается внести изменения в статью 114 Лесного кодекса, уточнив, что в лесах зеленых зон, расположенных на землях, правовой режим которых допускает осуществление охотхозяйственной деятельности (охотничьи угодья), запрещается ведение только тех видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, которые влекут за собой проведение рубок лесных насаждений либо создание объектов охотничьей инфраструктуры.

«Следует подчеркнуть, что вне зависимости от нормативных правил Земельного и Лесного кодексов, земли сельскохозяйственного назначения, как и лесные участки останутся средой обитания диких животных. Учитывая, что дикие животные являются собственностью государства, запрет на их охоту на указанных землях приведет к невозможности их законного изъятия из этой среды обитания», — отмечают авторы.