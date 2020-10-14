Аяччо, Франция, , 17:42 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о предстоящей поездке на остров Корсика, где он начнет введение новых антикоронавирусных мер. Об этом в среду, 14 октября, сообщает Le Figaro.

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Визит главы французского правительства назначен на 15−16 октября. В столицы региона Корсика городе Аяччо Кастекс намеревается провести встречи с представителями исполнительной власти, чтобы утвердить и ввести в действие новые меры, направленные на борьбу с SARS-CoV-2.

Напомним, 14 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявит о возможном введении новых мер для борьбы с SARS-CoV-2, которые включают в себя «комендантский час» в крупных городах.

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