Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Под санкции Евросоюза в связи с ситуацией вокруг российского блогера Алексея Навального попадут шесть физических лиц и одна организация. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

По информации издания, санкции будут введены в отношении главы ФСБ России Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, начальника управления президента России Андрея Ярина, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова.

Кроме этого, в санкционный список будет включён Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), по мнению западной разведки, якобы причастный к разработке отравляющего вещества «Новичок».

Как уточняется, ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Еропейский союз и заморозку активов фигурантов списка на территории ЕС при налии таковых.