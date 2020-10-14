14 октября 2020 | Время чтения 10 мин

Главная проблема в том, что по мере усложнения политической обстановки и все более громкого бряцания оружием со стороны Пентагона, именно Прибалтика, в том числе Латвия становится «передовым плацдармом» НАТО. То есть презрев исторические уроки – а чего еще можно было ожидать от пересмотра не только оценок, но и фактов и событий минувшей войны, официальная Рига возвращается в статус «территории подскока», приближенной к жизненно важным центрам потенциального противника.

Владимир Павленко, , 16:57 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

13 октября 1944 года, после напряженных боев, продолжавшихся почти месяц, войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов под командованием генералов армии И.И. Масленникова и А. И Еременко вступили в столицу советской Латвии Ригу, приступив к ее освобождению от немецко-фашистских захватчиков. Через два дня, 15 октября, советские части форсировали Даугаву, завершив овладение и левобережной частью города, знаменовавшее полное изгнание из Риги гитлеровцев. 13 октября в Москве в честь героев Рижской наступательной операции прогремели залпы победного салюта. Так была продолжена славная традиция отмечать фейерверками освобождение советских городов от захватчиков, зародившаяся в ходе начавшегося 11 июля 1943 года контрнаступления Красной Армии на Курской дуге и освобождения в ходе нее Орла и Белгорода.

Освобождению Риги предшествовал блестящий маневр Ставки советского Верховного Главнокомандования под руководством осуществлявшего общее командование операцией Маршала Советского Союза А.М. Василевского. Силы 1-го Прибалтийского фронта генерала армии И.Х. Баграмяна нанесли удар, прорвав оборону противника в направлении Мемеля (Клайпеды); тем самым была создана угроза полного окружения оторванной от Восточной Пруссии группировки вермахта в Прибалтике, что вынудило немецкое командование начать отвод войск из Риги. Это не только значительно облегчило освобождение города, но и фактически его спасло, ибо штурм в лоб с перспективой окружения на правом берегу Даугавы сразу двух немецких армий не оставлял латвийской столице шансов уцелеть в эпицентре неизбежных разрушительных сражений за каждую улицу, каждый дом. Советское командование это понимало, поэтому и поставило задачу немцев в Риге не уничтожить, а выдавить, выкурить их из города, уникального своей неповторимой исторической ценностью и архитектурной красотой, не допустив его разрушения.

В боях за Ригу смертью храбрых пали 150 тысяч красноармейцев, в том числе бойцов и командиров 130-го ордена Суворова Латышского стрелкового корпуса, сформированного в июне 1944 года из граждан Латвийской ССР, проживавших за пределами республики. Более 20 тыс. воинов корпуса и помогавших проведению Рижской операции партизан за проявленные мужество, героизм и совершенные подвиги были удостоены боевых орденов и медалей.

Минуло 76 лет. Какие же новости приходят из столицы теперь уже независимой Латвии в эти дни, которые вроде бы располагают к совместному отданию памяти героям, спасшим от порабощения и гибели не только Ригу, но и всю республику? Которую, напомним, немецко-фашистские власти после оккупации переименовали в «генеральный округ «Lettland» в составе рейхскомиссариата «Ostland». И устроили на ее территории один из самых страшных лагерей смерти «Salaspils» (он же «Kurtenhof»), в котором истязались и гибли ни в чем не повинные дети, кровь у которых забирали для нужд фашистских госпиталей. Правда, власти «европейской» Латвии массовых пыток и жертв общим числом, как свидетельствуют архивные данные, около 53 тыс. человек, не признают. Убеждают себя и окружающих в том, что лагерь был чем-то вроде «курорта», где умирали только по «естественным» причинам. По крайней мере именно так утверждается в новой экспозиции, открывшейся на территории бывшего концлагеря в начале февраля и вызвавшей возмущение широкой общественности и жесткий комментарий российского МИД.

Ну, так что там с новостями?

Новость №1. 9 октября латвийские власти задержали председателя латвийского Республиканского общества военных ветеранов, гражданина Российской Федерации, полковника в отставке Владимира Норвинда, по сути интернировав его в один из центров содержания нелегальных мигрантов для последующей высылки в Россию. Ветерану советской военной службы аннулировали вид на жительство, обвинив в «чрезмерной активности» возглавляемой им организации, имеющей в республике более 20-ти отделений, на поприще организации выборов в российские органы власти среди сограждан. «Отягчающим обстоятельством» для полковника, по словам латвийских правозащитников, послужило ежегодное участие в организации праздничных концертов с исполнением песен военных лет на 9 мая, в честь Дня Победы над немецким фашизмом. С точки зрения республиканских властей — «несомненное и злостное нарушение общественного порядка», мешающее им переписывать историю и прославлять легионеров СС, которые воевали на стороне Гитлера.

Ветеран, которому в процессе депортации стало плохо с сердцем, обратился к главе псковского территориального представительства МИД России Александру Иванову. Испугавшись общественного резонанса, власти Латвии срочно поместили его в одну из рижских больниц, но попыток организовать депортацию не оставили. Несмотря на отсутствие «разрешительных медицинских показателей» и протесты врачей, уже на следующий день, 10 октября, Владимира Норвинда, инвалида 2-й группы, почти полвека прожившего в Риге, в послужном списке которого участие в боевых действиях в Афганистане и ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, под конвоем Государственной пограничной охраны отправили на пограничный пункт.

Этот конкретный случай для современной Латвии, власти которой кичатся «принадлежностью к европейской цивилизации и ценностям», но сохраняют у себя институт «неграждан», к которым и принадлежит пострадавший ветеран, вполне типичный. Просто он получил огласку, а сколько таких эпизодов «проходят тихо»…

Новость №2. Системные операторы прибалтийских республик договорились о системе бойкота электроэнергии и транзита, поступающегося с Белорусской АЭС. Подчеркивается, что методология расчетов между собой и с Россией принята с учетом существующего в Литве закона о чрезвычайном положении. При его введении, как сообщается в СМИ, «полоса пропускания с Беларусью устанавливается на уровне в ноль МВт». Латвийские медиа с нескрываемой гордостью сообщают читателям, что во внимание было принято решение трех республик «сократить на 38% межсетевые соединения для торговли между Латвией, Эстонией и Россией. В результате этого литовско-белорусский участок не используется в коммерческих целях, а также создается эффективная система контроля над происхождением электроэнергии».

К этому следует добавить, что свою АЭС — Игналинскую, расположенную в Литве, которая снабжала дешевой электроэнергией почти всю Прибалтику, литовские власти давно закрыли по требованию Евросоюза, невзирая на существенные экономические издержки для соседей и потерю рабочих мест своими согражданами.

Новость №3. Экс-президент Латвии Эгис Левитс направил в Сейм (парламент) законопроект «О латышских исторических землях», в котором попытался обосновать латвийские «права» на Пыталовский район Псковской области. Фокус в том, что Латвия после растянувшейся на полтора десятилетия эксплуатации этой темы сама отказалась от подобных претензий. Правда, вынужденно — не из чувства исторической правды и справедливости, а от большого желания заключить с Москвой полноценный пограничный договор, который невозможен при наличии любых неурегулированных территориальных вопросов. Латвийские наблюдатели и даже политики, в основном из Сейма, которому теперь в этой провокационной теме предстоит вымазаться, рискуя либо подлинной репутацией перед мировым сообществом, либо конъюнктурной — перед марширующими под знаменами СС националистическими реваншистами, высказывают не столько энтузиазм, сколько опасения. Ведь если амбиции зашкалят и документ пройдет через парламент, это будет равнозначно денонсации договора о границе, что вредит в первую очередь самой Латвии, где многие считают, что у России будут развязаны руки.

Почему экс-глава республики так подставляет депутатов? По слухам, в отместку за перенаправление экспортных потоков из России в российские порты. Что качественно, и не в лучшую сторону, повлияло на латвийский бюджет и кошельки поборников сведения счетов с советским прошлым. Как говорится, «назло маме отморожу уши».

Все эти новости весьма показательные. Как и еще одна, источником которой является директор некоего Института Латвии Вита Тимермане-Моора. «Мы нормальная страна. Да, мы, с одной стороны, около России, другие говорят — вы три страны Балтии, где Балтийский путь, вы едины. Третьи говорят: вы Восточная Европа, бывший советский блок…». Пропагандистка явно уклоняется от главного вопроса. Почему образ «молодой и прогрессивной демократии», которая «сбросила с себя оковы советской оккупации» и «пришла к успеху в составе единой Европы», поблек настолько, что стал нуждаться в дешевом промоушене. Ведь проговаривается же директриса, что речь идет о «формировании единого образа страны для иностранцев». Следовательно, он отсутствует? После трех десятилетий «независимости», под которой понимается статус вашингтонско-брюссельского «бантустана»? Ведь не секрет, что Латвия, как все прибалтийские республики, остается для европейцев «краем света», откуда любыми способами бегут ее собственные граждане. И задача состоит в том, чтобы пустить пыль в глаза с помощью демагогии о «первых рядах в борьбе с коронавирусом».

О 76-летии спасения советскими освободителями Риги в длинном списке только одна новость, которую латвийские СМИ сообщают как бы нехотя, и то со ссылкой на ТАСС. Вот она: «В Риге проходят мероприятия по случаю 76-й годовщины освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия начались с традиционной церемонии возложения цветов и венков к памятнику советским воинам-освободителям Риги. В ней приняли участие представители посольства РФ в Латвии, Русской общины Латвии, партии «Русский союз Латвии», Латвийского антинацистского комитета, Латвийского комитета по правам человека, Социалистической партии Латвии, ветеранских и общественных организаций». Официальные власти мероприятие, как водится в постсоветские годы, проигнорировали, хотя на маршах легионеров СС их представители всегда светились регулярно, хотя иногда прятали лица и не торопились раздавать интервью. Разумеется, не ответили они и на поздравление по случаю памятной военной годовщины российского посла Евгения Лукьянова. Не понравилось, видимо, что вещи там названы своими именами: «75 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, советский народ нанес сокрушающий удар по нацизму. Победа, добытая кровью и потом, мужеством и болью, стала для всех нас символом несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Сегодня, в 76-ю годовщину освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, мы чтим память о подлинном героизме, проявленном воинами Красной армии при очищении латвийской земли от «коричневой чумы», — написал дипломат на посольской Интернет-страничке. Напомнив тем самым местной «кошке, чье мясо она съела», занимаясь не просто переписыванием истории, но и «переформатированием» под антисоветский стандарт латвийского общественного сознания.

Самое интересное, что в этом латвийском «театре абсурда» все и все понимают, включая самих националистов, когда они не в угаре съездов и митинговой стихии, а на досуге, в здравом уме и даже если не совсем трезвой памяти. Раньше Латвия, как и две другие прибалтийские республики, являлись высокоразвитыми промышленными и сельскохозяйственными регионами великой державы, которые вся Советская страна знала и любила за РАФики, ВЭФы, молочную продукцию и песчаные пляжи знаменитого Рижского взморья. Сегодня это глубокая и депрессивная аграрная периферия, живущая подачками из Брюсселя и сворачивающимся год от года российским грузовым транзитом. И к ней в определенном смысле брезгливо, как к менялам своего первородства на чечевичную похлебку и «цепной Моське» Вашингтона, относятся даже представители «коренного» ЕС в лице стран «старой Европы». Но это еще полбеды. Главная проблема в том, что по мере усложнения политической обстановки и все более громкого бряцания оружием со стороны Пентагона, именно Прибалтика, в том числе Латвия становится «передовым плацдармом» НАТО. То есть презрев исторические уроки — а чего еще можно было ожидать от пересмотра не только оценок, но и фактов и событий минувшей войны, официальная Рига возвращается в статус «территории подскока», приближенной к жизненно важным центрам потенциального противника. То есть прифронтовым полигоном. Ничего не поделаешь: такова закономерная плата за исторический ревизионизм и откровенное ренегатство. На память приходят чешские протесты середины нулевых годов против размещения на бывших советских аэродромах натовских военных баз. Они-то наивные думали, что все позади, и у них после разрыва с «тоталитарным прошлым» все будет, а им за это не будет ничего. А оказалось, что все только начинается. Так теперь и здесь, по мере вынужденного привыкания к американскому военному присутствию в Латвии.

Рано или поздно эта коллизия взаимосвязи исторической памяти с современной судьбой постепенно прозревающим латвийским народом будет осмыслена и осознана. Главное, чтобы оставалось время перевести стрелки исторических часов на несколько минут, а лучше десятилетий назад. И избежать тем самым неминуемой катастрофы.