Минск, , 16:47 — REGNUM Находящийся в СИЗО КГБ бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико отрицает наличие договорённостей по итогам состоявшихся 10 октября переговоров арестованных оппозиционеров с Александром Лукашенко. Субботнюю встречу также нельзя назвать «диалогом», констатировали в своём заявлении адвокаты экс-кандидата в президенты — Александр Пыльченко, Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский.

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Они посетили подзащитного 12 и 13 октября, выяснили его отношение к произошедшему и распространили заявление для прессы, в котором отметили: «Встречу, состоявшуюся в субботу, по мнению Бабарико, нельзя назвать диалогом. Прежде всего потому, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе. В данном же случае этого не было — сам Бабарико и другие участники встречи находятся в СИЗО».

Переговоры в СИЗО КГБ нельзя назвать диалогом ещё и потому, считает Бабарико, что «диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что также невозможно при нахождении человека под стражей».

«И третье — за столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества. Поэтому никаких договоренностей в ходе встречи не достигнуто», — сказано в заявлении с изложением позиции белорусского политзаключённого.

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«Виктор Бабарико считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первое из которых — освобождение участников встречи из заключения. Кроме того, Виктор Бабарико подчеркивает, что «мы помним обо всех других политических заключенных», и без их освобождения также невозможно ведение диалога. Позиция Виктора Бабарико по политическим вопросам, несмотря на длительное заключение, не изменилась», — подчёркнуто в документе.

Оставшийся за тюремной решёткой оппозиционер опроверг распространяемую госСМИ информацию о вовлечении его и других обвиняемых в сотрудничество с властями. Такие сообщения тиражировались со ссылкой на Юрия Воскресенского — бывшего сборщика подписей за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты, участника ряда «интервью» из СИЗО КГБ и субботней встречи 10 октября.

«Относительно того, что озвучивается господином Воскресенским в СМИ, Бабарико заявляет, что участники встречи не передавали никому полномочий вести диалог или говорить от их имени», — сказано в документе.

В нём подчёркнуто: «Воскресенский не был членом штаба Бабарико, как и другие координаторы по районам, он не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал от Бабарико каких-либо поручений, как и не вел с Бабарико индивидуальных разговоров. Поэтому Воскресенский — неуполномоченное лицо».

Напомним, по итогам состоявшегося 10 октября визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ на переговоры с арестованными оппозиционерами пресс-служба президента Белоруссии сообщила: «Разговор затронул многие важнейшие темы, в первую очередь политики и экономики. Подробности встречи участники общим решением оставили конфиденциальными». При этом было опубликовано видео части встречи со странными заявлениями Лукашенко.

Защищающий арестованного популярного блогера Сергея Тихановского адвокат Виктор Мацкевич сообщил, что его подзащитному разрешили в присутствии охраны позвонить находящейся за границей жене Светлане Тихановской. Адвокат также рассказал об итогах переговоров: «Как пояснил мой подзащитный, при разговоре про конституционную реформу он, Тихановский, сказал, что он и те из присутствующих, кто заинтересован, готовы и могли бы высказать свои предложения, но не в наручниках, находясь в тюрьме, а по доброй воле».

Отпущенный из изолятора под подписку Воскресенский в тот же день, 10 октября, заявил государственному телевидению, что ему «поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению конституции». Он также заявил о необходимости прекращения уличных выступлений оппозиционно настроенных граждан, к организации и проведению которых Воскресенский не имел отношения.

Напомним, с 9 августа Белоруссия дестабилизирована массовыми акциями протеста. Их участники требуют честных президентских выборов, прекращения массового и предельно жестокого полицейского террора, расследования преступлений силовиков и освобождения политзаключённых. Александр Лукашенко отказался вступать в диалог с участниками манифестаций и структурами белорусской прозападной оппозиции. Вместо этого представители властей ужесточили террор и снова пригрозили применением боевого оружия.