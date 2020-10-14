Москва, , 16:46 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении ряд законопроектов, разработанных в рамках реализации новых положений Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

Государственная дума России Петр Данилов © Красная Весна

Так, в законодательстве о судоустройстве в Российской Федерации предлагается закрепить порядок реализации новых полномочий президента РФ по прекращению полномочий отдельных категорий судей. По представлению главы государства могут быть прекращены Советом Федерации полномочия судей Конституционного суда, Верховного суда, кассационных и апелляционных судов (в том числе военных), Суда по интеллектуальным правам, включая председателей этих судов и их заместителей. Такая процедура предусмотрена в случае совершения судьями поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий (предусмотренных федеральным конституционным законом).

Еще одним законопроектом закрепляется требование к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации постоянно проживать в России. Устанавливаются дополнительные запреты, связанные с пребыванием в должности Уполномоченного — а именно, запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Кроме того, уточняется ряд положений законов «О федеральной службе безопасности» и «О внешней разведке», регламентирующих порядок назначения на должность директора ФСБ и директора СВР. А именно, определяется процедура проведения консультаций с Советом Федерации по кандидатурам, предложенным президентом на указанные должности.

Одновременно в соответствии с обновленной Конституцией еще один законопроект уточняет ряд положений закона «О безопасности», регламентирующих вопросы международного сотрудничества в области обеспечения безопасности, полномочий Совета Федерации, статус и задачи Совета Безопасности. Уточняются статус и задачи Совбеза — охрана суверенитета, независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывов к таким действиям.

Госдума может рассмотреть законопроекты в первом чтении на заседании на следующей неделе.