Москва, , 21:20 — REGNUM Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в 2018 году Азербайджан требовал отдать ему семь районов Нагорного Карабаха в обмен на мир, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили комментарии 14 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия — все новости»

"Эти 7 районов нужно было отдать сразу. Теперь они обросли человеческими жертвами. По любому эта глупая война будет идти до победы одной из сторон. Несогласие с условиями Азербайджана только увеличит количество жертв с обеих сторон. Нужно садиться за стол переговоров и говорить о гуманитарном коридоре в Карабах для Армении. Иначе молодежь обеих стран будет выбита под корень! Думайте о жизнях своих детей, о вашем будущем, иначе эта победа, для любой из сторон, станет Пирровой. За неё будет заплачена неоправданно большая цена. Цена вашего будущего, которое вы сейчас убиваете!» — поделился мнением Андрей П.

По мнению части граждан, подобные требования Баку являются достаточно оправданными, для того чтобы не допустить кровопролитной войны. Но тем не менее даже эти пользователи уверены, что за сдачей семи регионов, вероятно, скрывались планы по дальнейшему захвату территорий Нагорного Карабаха.

«Вот такие требования находятся уже ближе к реальности. Но, вот загвоздка — а есть ли в Нагорном Карабахе аэродром? Для внешнего сообщения? А кроме того, без миротворцев в этом случае ну никак не обойтись. Ведь под требованием 7-ми районов, создающим полное окружение Карабаха, скорее всего, скрывается простой расчет Баку. Они собираются прихлопнуть самопровозглашенную республику за пару дней, если что пойдет не так», — считает nikola BB.

Некоторые комментаторы упрекнули премьер-министра Армении за то, что, даже зная о планах Азербайджана устроить войну, он не остановил антироссийскую политику и не привёл население своей страны к мирному сосуществованию с Российской Федерацией.

«Армения знала о планах Баку, видимо, когда в Ереване сжигали Российский флаг и кричали чтобы Российские оккупанты уходили. Вот пусть и обращается к своим друзьям из США. Они наверняка помогут», — написал Николай.

Нашлись и те, кто уверен, что политика Армении не приведёт когда-либо к признанию Нагорного Карабаха своей территорией. Неоднозначная позиция Еревана по данному вопросу во многом, считают люди, и послужила причиной развязавшейся войны.

«За 30 лет Армения не признала Карабах и, судя по всему, никогда не сможет признать. А мир на уровне ООН признал Карабах азербайджанской территорией», — пишет пользователь под псевдонимом Xxxx.

Напомним, 14 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление, согласно которому еще в 2018 году Азербайджан требовал отдать ему семь районов Нагорного Карабаха в обмен на мир, но Ереван не пошёл на сделку.