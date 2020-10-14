Ново-Огарево, Московская область, , 16:23 — REGNUM Инвестиционный налоговый вычет доступен в России с 2018 года, однако этот инструмент требует обновления. Об этом 14 октября заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

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«С учётом текущей ситуации, текущих задач требует модернизации. Что предлагается? Предлагается всё-таки привязать предоставление этого вычета к реализации конкретного проекта, а не к статьям затрат, как это сейчас сделано», — заявил Решетников.

«И дать возможность предъявлять к зачёту не только затраты, связанные с машинами, оборудованием, транспортом, но и рассмотреть возможность — об этом просили инвесторы и губернаторы — в зачёт брать также затраты на производственные здания, корпуса фабриков и заводов», — указал он.