Бишкек, , 16:11 — REGNUM Бывший «угольный король» Киргизии, общественный деятель Нурлан Мотуев выступил на митинге сторонников недавно назначенного на пост премьер-министра республики Садыра Жапарова, проходящем на площади возле здания старого парламента в центре Бишкека, передает «Kaktus.media».

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Мотуев высказался в поддержку нового главы правительства, отметив при этом, что ему «нечего терять».

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«У нас с Жапаровым одни идеи. Мы приблизительно в одно время были задержаны. Потом вышел я. Меня недавно снова задержали за видео, в котором я требовал амнистии для заключенных», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2016 года Свердловский районный суд столицы Киргизии признал Нурлана Мотуева виновным в пропаганде экстремизма и приговорил его к семи годам лишения свободы.

Отметим, что Мотуев приобрел известность благодаря захвату угольного разреза «Кара-Кече» после «Тюльпановой революции» 2005 года. В течение нескольких месяцев местные власти не могли вернуть государству захваченное «угольным королем» и его сторонниками месторождение.

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