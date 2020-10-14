Ново-Огарево, Московская область, , 16:11 — REGNUM Инвесторы в России получили возможность самостоятельно строить инфраструктуру для своих проектов. Об этом 14 октября заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

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«Появилась ещё одна новая возможность, которой у нас раньше не было. Инвесторы теперь имеют возможность самостоятельно построить инфраструктуру, которая необходимая для реализации инвестиционного проекта: дороги, линии электропередач, коммунальную инфраструктуру — а государство им потом компенсирует затраты, связанные с этим, за счёт тех будущих налогов, которые поступят от инвестиционно проекта», — заявил Решетников.

Правительство уже утвердило всю необходимую нормативную базу для реализации этого закона, указал он.

«Уже за несколько дней уже поступили заявления на 15 проектов с общим объёмом инвестиций 850 млрд рублей, которые предполагают создание 35 тыс. новых рабочих мест», — подчеркнул министр.