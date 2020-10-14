Москва, , 16:10 — REGNUM Законопроект, продлевающий возможность получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка без необходимости подавать заявление, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России». передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Инициатива продлевает до 1 марта 2021 года возможность получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка без необходимости подавать заявление, а также извещать органы исполнительной власти и Пенсионный фонд о смене места жительства или фактического проживания.

«Ряд решений принимался на ограниченный срок, однако учитывая ситуацию, решения, касающиеся поддержки граждан в этот непростой период, помощи семьям, упрощенного доступа к получению социальной помощи должны быть продлены в автоматическом режиме. Об этом говорил и Владимир Владимирович Путин на встрече с учителями 5 октября. На это направлен наш законопроект», — отметил один из авторов законопроекта глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Положение утратило силу с 2 октября 2020 года.