Париж, , 16:44 — REGNUM Согласно опросу, проведенному социологической компанией Ipsos во Франции и опубликованному 14 октября, премьер-министр страны Жан Кастекс стремительно теряет популярность.

По данным исследования, 49% опрошенных негативно оценивают действия Кастекса на посту главы правительства, что на 8 процентных пунктов выше, чем в сентябре. Всего 35% считают правильными меры, предпринятые политиком за последний месяц, в то время как ранее этот показатель находился на уровне 37%.

Напомним, как свидетельствуют данные опроса, проведенного французской исследовательской организацией Odoxa 22−23 сентября, 63% жителей Франции положительно относятся к Филиппу и большая часть из них хочет, чтобы он вернулся в политику.

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