Москва, 14 октября 2020, 16:01 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын действительно хочет, чтобы народ его страны жил хорошо и любил его. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Так он прокомментировал тот факт, что во время военного парада в честь 75-летия Трудовой партии Кореи (ТПК) лидер Ким Чен Ын не смог сдержать слез и, обращаясь к народу, констатировал, что не смог оправдать возложенных на него надежд и что его усилий оказалось недостаточно.
Как пояснил Ланьков, Ким Чен Ын пришел к власти, полный планов, надежд, и всё у него шло нормально, но последние три-четыре года всё идет наперекосяк.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков высказался об одном из главных преимуществ КНДР.
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