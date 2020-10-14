Москва, , 16:01 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын действительно хочет, чтобы народ его страны жил хорошо и любил его. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Так он прокомментировал тот факт, что во время военного парада в честь 75-летия Трудовой партии Кореи (ТПК) лидер Ким Чен Ын не смог сдержать слез и, обращаясь к народу, констатировал, что не смог оправдать возложенных на него надежд и что его усилий оказалось недостаточно.

«Он высказался помягче. Примерно так: «Наш народ доверил мне задачи высокие, как небо, и глубокие, как море, но я не всегда с ними справлялся. И мне грустно, что я с ними не всегда справлялся. Моих усилий не всегда хватало, чтобы помочь людям избежать трудностей». Но это его стиль, — пояснил Ланьков. — Речь была эмоциональной. Может быть, я покажусь наивным, но человек реально говорил эмоционально. Дело в том, что Ким Чен Ын хочет быть хорошим царем. Ему, конечно, нужны пушки и крепости, но он хочет, чтобы народ жил хорошо и любил его. И то, что у него это не получается, его сильно расстраивает».

Как пояснил Ланьков, Ким Чен Ын пришел к власти, полный планов, надежд, и всё у него шло нормально, но последние три-четыре года всё идет наперекосяк.

«Он не случайно так сильно постарел. Не случайно он исчезал на три месяца. Видимо, сильно болел. Так что всё понятно. И он переживает», — констатировал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков высказался об одном из главных преимуществ КНДР.

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