Ново-Огарево, Московская область, , 15:59 — REGNUM Первые две фазы испытания вакцины от коронавируса никаких побочных явлений не показали. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

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«Мы с Анной Юрьевной (Поповой) сделали это даже не в рамках 40 тыс. (добровольцев), а в рамках проведения клинических исследований, то есть на первой и второй фазе, чтобы проверить эффективность и безопасность этой вакцины», — заявила Голикова.

«Действительно, мы прошли уже два этапа. И на первом, и на втором этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений. Никаких осложнений мы не ощущали. Надеемся, что так будет и со всеми теми гражданами, которые будут использовать эту вакцину в последствии», — продолжила вице-премьер.

У всех добровольцев, принимавших в первой и второй фазе, температура не поднималась тоже, указала она.