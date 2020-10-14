Москва, , 15:59 — REGNUM Подход России к отношениям с США и Китаем прагматичен, Москва не будет набирать дистанцию с той или иной стороной ради интриг. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 14 октября в интервью радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что не видит причин для дистанцирования от кого бы то ни было ради попытки сыграть на противоречиях между Китаем и США. Так, Москва не будет лавировать в направлении антикитайской коалиции под руководством США.

Глава МИД назвал глупостью отход от договорённостей, которые с точки зрения России являются работающими и взаимовыгодными. Такое поведение только самиим причинит ущерб.

«А дистанцироваться от этих договоренностей — в данном случае с Китаем — только для того, чтобы показать, что мы тоже интриганствовать можем — зачем?» — добавил Лавров.

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