Сеул, , 16:09 — REGNUM Сеул и Вашингтон не имеют противоречий по вопросам денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя МИД Южной Кореи Пак Чан Хо.

Данное заявление было обнародовано в ходе видеоконференции, организованной Фондом Карнеги за международный мир и Институтом имени Короля Седжона.

Представитель МИД Южной Кореи отметил, что Сеул удовлетворён отношениями с Вашингтоном по данному вопросу, а также подчеркнул, что южнокорейская рабочая группа осуществляет координацию по северокорейской проблеме с заместителем госсекретаря Стивеном Биганом.

Он акцентировал внимание на том, что стороны поддерживают круглосуточную связь после демонстрации КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты на военном параде по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи.

Фонд Карнеги за международный мир — частная, некоммерческая организация, основной задачей которой провозглашается содействие сотрудничеству между странами мира.