Сеул, 14 октября 2020, 16:09 — REGNUM Сеул и Вашингтон не имеют противоречий по вопросам денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя МИД Южной Кореи Пак Чан Хо.
Данное заявление было обнародовано в ходе видеоконференции, организованной Фондом Карнеги за международный мир и Институтом имени Короля Седжона.
Представитель МИД Южной Кореи отметил, что Сеул удовлетворён отношениями с Вашингтоном по данному вопросу, а также подчеркнул, что южнокорейская рабочая группа осуществляет координацию по северокорейской проблеме с заместителем госсекретаря Стивеном Биганом.
Он акцентировал внимание на том, что стороны поддерживают круглосуточную связь после демонстрации КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты на военном параде по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи.
Фонд Карнеги за международный мир — частная, некоммерческая организация, основной задачей которой провозглашается содействие сотрудничеству между странами мира.