Минск, , 15:54 — REGNUM Находящуюся в следственном изоляторе оппозиционерку — члена президиума «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» Марию Колесникову не приглашали на переговоры с Александром Лукашенко, состоявшиеся 10 октября в СИЗО КГБ. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», обслуживающий пресс-службу президента Белоруссии.

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Ссылаясь на «свои источники», Telegram-канал выступил с опровержением заявления белорусского адвоката Александра Пыльченко в эфире «Эхо Москвы». Юрист сообщил, что Мария Колесникова отказалась от встречи с Александром Лукашенко.

«Пул первого» утверждает, что «на встречу её не приглашали». При этом глава президентской пресс-службы Наталья Эйсмонт не отрицает факта прибытия к Колесниковой в СИЗО Жодино «миловидных мужчин» из окружения Лукашенко.

«Реальные участники, как один говорят: до прибытия президента не знали, куда и зачем их привезли. А госпожу Колесникову, якобы, оповестили заранее. Ну-да, ну-да…», — сказано в публикации официозного Telegram-канала.

Напомним, координатор избирательного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико — член президиума «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» Мария Колесникова была захвачена силовиками 7 сентября в центре Минска. В ночь на 8 сентября спецслужбы Белоруссии пытались её насильственно выдворить на территорию Украины. Колесникова порвала свой паспорт, покинула следовавший к украинской границе автомобиль и пешком вернулась к белорусским пограничникам.

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Мария Колесникова, адвокаты Илья Салей и Максим Знак, а также другие сторонники Виктора Бабарико и члены оппозиционного КС проходят по уголовному делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, угрожающим безопасности Белоруссии, суверенитету и территориальной целостности). Генпрокуратура Белоруссии заявила о наличии достаточных оснований для уголовного преследования членов КС.

Отметим, по итогам состоявшейся 10 октября «встречи» в СИЗО КГБ обслуживающий пресс-службу президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что Александр Лукашенко встречался с членами КС и объединённого штаба оппозиции (в обеих структура состоит Колесникова) с целью «услышать мнения всех». Этот же источник сообщил: «Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне». Однако президентская пресс-служба и центральные госСМИ вскоре кратко сообщили о содержании переговоров. Фрагмент записи встречи в СИЗО КГБ на следующий день опубликовал и Telegram-канал «Пул первого».

После субботней встречи в СИЗО КГБ Telegram-канал Виктора Бабарико так объяснил отсутствие на переговорах Марии Колесниковой: «Основной версией было то, что сексистский режим не садится за стол пусть даже фальшивых переговоров с женщиной, а Лилия Власова была там только в качестве медиатора для псевдодиалога. Но нет. Выяснилось, что Мария сама отказалась от встречи. Мы уже знаем, что Маша специалист по срыву планов режима».