Париж, , 16:43 — REGNUM Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что Франция «не изменит своего подхода по отношению к джихадистам» в Мали, несмотря на недавнее освобождение заложницы французского происхождения Софи Петронен. Об этом в среду, 14 октября, сообщает Le Figaro.

Выступая перед Комиссией французского Сената по международным отношениям, обороне и вооруженным силам, генерал Лекуантр заявил, что люди, освободившие французского пленного в Мали — это «группы джихадистов», с которыми французские силы продолжат бороться «с неизменной решимостью».

«Речь идет о террористской организации и о группах, которые верны Аль-Каиде (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — пояснил глава Главного штаба.

Напомним, 13 октября министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что страна не участвовала в переговорах с Мали об освобождении военнопленных и что решение этого государства вернуть свободу недавним заключенным — это решение, принятое в одностороннем порядке.

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