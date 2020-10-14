Ереван, , 15:51 — REGNUM За 18 дней во время боёв в Нагорном Карабахе военные ВС Армении отступили на двух направлениях. Об этом сегодня, 14 октября, во время обращения к нации заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На северном и южном направлениях наши войска имели определенные отступления», — уточнил председатель армянского правительства.

Пашинян пояснил, что это произошло потому, что «противник изменил тактику», пытаясь «диверсионными вылазками создать хаос в нашем тылу».

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Премьер-министр добавил, что армия НКР полностью сохраняет контроль над обстановкой, причиняя противнику потери в живой силе и технике.

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«Противник потерял огромное количество техники, понёс огромное количество потерь в живой силе», — заявил господин Пашинян

Как сообщало ИА REGNUM, по данным единого информационного центра при правительстве Армении, с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана потеряли свыше 5,4 тыс. военнослужащих убитыми. За время этот период армянской стороной было уничтожено 76 беспилотных летательных аппаратов, 19 самолётов, 16 вертолётов, 541 единица бронетехники, четыре тяжёлых огнеметных системы.

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