Баку, , 16:09 — REGNUM ВС Азербайджана взяли под контроль восемь сел на территории Нагорного Карабаха. Об этом 14 октября сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев на своей странице в соцсети Twitter.

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«Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района», — написал в своем сообщении Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики знали о том, что Азербайджан готовится начать в Нагорном Карабахе военные действия.