Ново-Огарево, Московская область, , 15:46 — REGNUM Регионы, где не удалось наладить строгий контроль за выполнением противоэпидемических мер, больше всего пострадали в настоящий период. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

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«По состоянию на конец прошлой рабочей недели, в 38 наблюдался рост заболеваемости, в 29 ситуация нестабильная, в 18 мы фиксируем стабилизацию заболеваемости. При этом в 8 регионах на относительно высоких уровнях», — заявила Голикова.

«В тех регионах, где фиксируется значительный рост заболеваемости, недостаточно реализуются санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе отсутствовал контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и общественном транспорте и не были введены ограничения на проведение массовых мероприятий», — указала она.

В то же время в регионах с низкой заболеваемостью отмечается максимальное применение всех противоэпидемических мероприятий с контролем за их исполнением.

«В Чеченской Республике и Республике Татарстан, где установлен жёсткий контроль за ношением масок, заболеваемость составляет менее 1 на 100 тыс. населения», — подчеркнула Голикова.