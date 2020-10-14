Москва, , 15:45 — REGNUM КНДР продемонстрировала, что введенные против нее санкции не сработали и она продолжает успешно работать над созданием средств доставки ядерного оружия. Об этом 14 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Северокорейцы всегда находились в достаточно сложном положении. Им всегда было очень сложно получить современные военные технологии. Им эти технологии не продавали не только их противники, но и их союзники. Не случайно КНДР активно занималась шпионажем и кражей военно-технических секретов и в Советском Союзе, и в странах Восточной Европы, и в Китае тоже. Опыт у северокорейской разведки накоплен огромный», — сказал Ланьков.

При этом он предупредил, что не надо полагать, будто северокорейский ВПК питается исключительно украденными технологиями.

«Но они, безусловно, являются большим подспорьем, стартовой точкой для работы очень талантливых корейских инженеров, — пояснил Ланьков. — Поэтому, несмотря на то, что санкции затруднили получение доступа к целому ряду технологий, у северокорейской разведки накоплен огромный опыт охоты и за технологиями, и за запрещенными к ввозу в Корею комплектующими. Они жили так всегда. Это для них нормальное состояние».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, что хотел сказать Западу лидер КНДР, продемонстрировав новую баллистическую ракету.

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