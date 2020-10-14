Брянск, , 15:44 — REGNUM Назначены два новых временно исполняющих обязанности заместителя губернатора Брянской области. О кадровых изменениях сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.

Врио заместителя губернатора стал Борис Грибанов, в компетенции которого будет работа департамента сельского хозяйства, управления ветеринарии, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов Брянской области.

Временно исполняющий обязанности замглавы региона Владимир Реунов будет координировать работу департаментов экономического развития и природных ресурсов и экологии Брянской области.