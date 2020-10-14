Киев, , 15:43 — REGNUM В Киеве члены нескольких неонацистских организаций собрались для проведения марша, посвящённого годовщине создания прогитлеровского формирования ОУН—УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило 14 октября издание Strana.ua.

Журналисты отметили, что участники мероприятия в основном пренебрегают масками, а также не соблюдают социальную дистанцию.

Неонацисты намерены пройти пешком от бульвара Тараса Шевченко до площади Независимости в центре Киева. Оттуда они переместятся к зданию офиса президента Украины и выдвинут свои требования.

Участники марша хотят внести в законодательство Украины понятие «коллаборант». Они также намерены требовать от Службы безопасности Украины (СБУ) реакции на деятельность «пророссийских» граждан Украины, лишения лицензии ряда украинских оппозиционных телеканалов, а также отмены ограничения для боевиков ВСУ на ведение «ответного» огня в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с маршем и другими мероприятиями по случаю Дня защитника Украины полиция усилила меры безопасности в центре Киева.

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