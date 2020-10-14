Ново-Огарево, Московская область, , 15:39 — REGNUM Ситуация с эпидемией коронавируса в России находится под контролем. Об этом 14 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

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"Как мы и ожидали, с началом осенне-зимнего эпидемического сезона отмечается увеличение числа случаев выявлений заболеваний новой коронавирусной инфекцией», — заявила Голикова.

На 14 октября в России зарегистрированы 1 млн 340 тыс. случаев COVID-19. Средний темп прироста за последние сутки в Российской Федерации составил 1,1%. В 30 регионах он сложился выше уровня этого показателя.

«Я хочу отметить, что среднесуточные уровни заболеваемости за последнюю рабочую неделю у нас в стране составили 7,5 единицы на 100 тыс. населения. И отмечу в этой связи, что Россия в линейке 185 стран, которые публикуют данные о распространении новой коронавирусной инфекции, по этому показателю занимает 54-е место», — указала она.

«Это говорит о том, что ситуация в России хотя и достаточно напряжённая и сложная, тем не менее она находится под контролем», — отметила Голикова.