Стокгольм, , 15:57 — REGNUM Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг и министр жилищного строительства Пер Болунд представили план увеличения государственных расходов на мероприятия по повышению уровня гражданской обороны. По словам Дамберга, сейчас власти страны не исключают «вооруженной агрессии» против Швеции. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

В 2025 году расходы на гражданскую самооборону вырастут на 4,2 миллиарда крон (€405 млн). В 2021 году они вырастут всего на 1 миллиард крон (€96,4 млн) и продолжат увеличиваться к 2025 году до объявленных 4,2 миллиардов.

«Ситуация в области национальной безопасности ухудшилась. Не исключена вооруженная агрессия. Необходимо и дальше развивать способность противостоять антагонистическим угрозам в мирное время», — заявил Дамберг.

Одним из главных направлений повышения уровня гражданской обороны станет закупка и хранение товаров первой необходимости и жизненно важных медикаментов.