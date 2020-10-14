Стокгольм, , 15:52 — REGNUM Шведские профсоюзы и работодатели готовы вернуться за стол переговоров уже на этой неделе. Представители коллективов обсудят приемлемые для всех участников переговорного процесса изменения в трудовом законодательстве. На новость о возобновлении переговоров уде прореагировали «Левые», которые фактически дезавуировали свою угрозу отправить правительство премьер-министра Стефана Лёвена в отставку.

В свое статье политический обозреватель Dagens Nyheter Ева Стенберг сообщила, что теперь политический ландшафт в Швеции постепенно выравнивается, так как «вероятность правительственного кризиса сходит на нет».

Как сообщало ИА REGNUM, главной сенсацией состоявшихся 11 октября дебатов с участием лидеров парламентских партий Швеции стала угроза Юнаса Шёстедта («Левые») инициировать голосование по вынесению вотума недоверия правительству Стефана Лёвена, в случае если трудовые поправки будут продавливаться в Рискдаге односторонне, а не при широком консенсусе заинтересованных сторон.

Решение профсоюзов вернуться за стол переговоров Стенберг оценивает позитивно, так как это ослабляет царившее полмесяца напряжение, поскольку нерешенные трудовые споры могут обернуться долгоиграющими последствиями для граждан Швеции, большинство из которых трудоустроено по линии профсоюзов.

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