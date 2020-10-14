Владикавказ, , 15:34 — REGNUM Из Северной Осетии осенью 2020 года пойдут служить в армию около 700 новобранцев. Первая группа молодых людей отправится в войска на текущей неделе. В ней 60 призывников. Им предстоит нести службу в Ростовской области, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке, передает «Осетия-Ирыстон».

В нынешнем году призыв на армейскую службу проходит в условиях пандемии коронавируса. При этом, как отметили в военкомате, он проводится с соблюдением всех требований безопасности. Так, все призывники дважды сдали тесты на коронавирус. А по прибытии на место службы, они пройдут обязательный двухнедельный карантин, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата РСО-А Батраз Козаев.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года из Северной Осетии на армейскую службу были призваны около 900 новобранцев.

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