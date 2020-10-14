Ново-Огарево, Московская область, , 15:34 — REGNUM Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром им. Чумакова РАН, проходит исследования первой и второй фазы. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание с президентом: с правительством обсудят инвестиции в РФ»

«Сейчас получено разрешение на клинические исследования первой и второй фазы, которые производятся на медицинских базах в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове», — заявила Голикова.

По её словам, 6 октября в рамках первой фазы были привиты 15 добровольцев — серьёзных осложнений и побочных проявлений нет, все чувствуют себя хорошо.19 октября стартует вторая фаза, в рамках которой будут иммунизированы ещё 285 добровольцев.

«Предполагается, что клинические исследования этой вакцины будут завершены к декабрю, и в этом случае к первым двум вакцинам присоединится ещё одна. Безусловно, мы на это очень рассчитываем — чем больше мы предоставляем возможностей нашим гражданам, тем увереннее наша работа в победе над коронавирусом», — указала Голикова.