Стокгольм, , 16:19 — REGNUM Сегодня, 14 октября, шведские профсоюзы и работодатели объявили о возобновлении переговоров по изменению действующих норм трудового законодательства. В этой связи лидер «Левых» Юнас Шёстедт отказался инициировать голосование по вынесению вотума недоверию правительства Стефана Лёвена. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Предыдущий раунд переговоров закончился безрезультатно, что привело к прямой угрозе Шёстедта во время дебатов отправить кабинет Лёвена в отставку, если правительство решит продавливать выгодные «Социал-демократам» поправки в закон «О гарантиях наемных работников».

Шёстедт подчеркнул, что возобновление переговоров между участниками рынка труда — это именно то, чего добивалась его партия. Поэтому, пока переговоры будут идти своим чередом, он не хочет создавать дополнительное напряжение в парламенте своими антиправительственными законопроектами, особенно угрозой политического кризиса в случае вынесения вопроса о недоверии кабинету Лёвена на голосование.

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